21.06.2021, 14:26
Перед матчем с Украиной в сборной Австрии вспыхнул конфликт(13)
Фото: скриншот трансляции
О конфликте между игроками и тренером сборной Австрии рассказал экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в интервью порталу Mega-Ratings.
Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, что может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в ”Баварии” он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды.
Не считаю Украину явным фаворитом этого матча. Примерно равные команды. Поэтому склонен считать, что игра будет упертая, без большого количества моментов и голов”.
Матч Украина — Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте и начнется в 19:00. RusDelfi будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.