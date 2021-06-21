Перед матчем с Украиной в сборной Австрии вспыхнул конфликт

Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, что может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс. Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в ”Баварии” он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды.