Русские шпионы, борьба с проституцией, расследование заказных убийств. Большое интервью министра внутренних дел Латвии Марии Голубевой

Сделать так, чтобы полицейские не заполняли нудных бумажек, держались за место и не искали, где бы еще подзаработать, в том числе — незаконно. О своем стиле работы и новых приоритетах МВД Латвии рассказала его новая глава Мария Голубева, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Я всегда конкретно подхожу к своим рабочим задачам, — говорит Мария Голубева, по образованию английский филолог, историк и политолог. — Моя работа была часто связана с госуправлением, хотя сама лишь недолго была чиновником Госканцелярии. Я занималась анализом госполитики и того, как она проводится в разных областях. В том числе в Брюсселе и Риге, работала над политикой миграции. То есть, по крайней мере, с одной сферой МВД я знакома достаточно давно.