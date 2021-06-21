21.06.2021, 20:21
Русские шпионы, борьба с проституцией, расследование заказных убийств. Большое интервью министра внутренних дел Латвии Марии Голубевой(5)
Фото: Delfi.lv
Сделать так, чтобы полицейские не заполняли нудных бумажек, держались за место и не искали, где бы еще подзаработать, в том числе — незаконно. О своем стиле работы и новых приоритетах МВД Латвии рассказала его новая глава Мария Голубева, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.