21.06.2021, 14:03
ФОТО и ВИДЕО | В столкновении грузовика и легковушки пострадали два человека
Сегодня утром в Ярвамаа произошла авария, в котором пострадали два человека.
По предварительным данным, Hyundai захотел повернуть налево с перекрестка Ойсу в сторону Вильняди, но столкнулся с ехавшим по главной дороге грузовиком.
Прибывшие на место спасатели помогли пассажиру легковушки выбраться из салона и передали его скорой. Всего пострадали два человека.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.