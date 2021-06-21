ЧП и криминал
21.06.2021, 14:03

ФОТО и ВИДЕО | В столкновении грузовика и легковушки пострадали два человека

 
Сегодня утром в Ярвамаа произошла авария, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, Hyundai захотел повернуть налево с перекрестка Ойсу в сторону Вильняди, но столкнулся с ехавшим по главной дороге грузовиком.

Прибывшие на место спасатели помогли пассажиру легковушки выбраться из салона и передали его скорой. Всего пострадали два человека.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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