Правда ли, что знаменитый физик Нильс Бор был вратарем сборной Дании по футболу?

Обычно в футбольном контексте Нильс Бор упоминается вместе со своим младшим братом Харальдом, впоследствии ставшим довольно крупным математиком. В частности, журнал ”Вокруг света” приводит фотографию с подписью: ”Финал футбольного турнира Олимпиады-1908: сборная Дании, в составе которой выступают будущий нобелевский лауреат Нильс Бор и его брат Харальд, уступит команде Великобритании и увезёт на родину серебряные медали”. В ряде источников говорится о том, что Нильс поехал на турнир резервным вратарем. Также авторы книг любят сообщать, что в моменты затишья у собственных ворот молодой ученый решал на штангах математические задачи.

Во-первых, разберемся с Олимпиадой-1908 в Лондоне. Согласно официальному отчету о соревновании, в воротах сборной Дании в течение всего турнира, включая проигранный британцам финал, стоял Людвиг Дрешер. Имени Нильса Бора нет даже в числе запасных игроков. Примечательно, что в те годы медаль могли получить только спортсмены, выходившие на поле, поэтому роль резервного голкипера — если бы эта информация подтвердилась — не могла бы сделать старшего брата призером Игр. А вот Харальд Бор принял участие во всех матчах олимпийского турнира и даже забил два гола. Надо сказать, что братья были весьма похожи внешне, поэтому неудивительно, что в комментариях ко многим фотографиям той сборной Дании в интернете Харальд ошибочно назван Нильсом.

Далее, имени Нильса Бора нет вообще в списке футболистов, когда-либо выступавших за сборную Дании. Датские СМИ периодически затрагивают эту тему из-за распространённости легенды. Последний громкий случай произошёл в Германии в начале нулевых, когда на телевикторине ”Кто хочет стать миллионером” прозвучал вопрос ”Какой лауреат Нобелевской премии по физике сыграл несколько матчей за футбольную сборную своей страны?”. Участник не смог выбрать между Герцем, Кюри, Беккерелем и Бором и спасовал. Учитывая, что это был вопрос за €500 000, после выхода шоу случился большой скандал.

Но нельзя сказать, что Нильс Бор вообще не занимался футболом. Вместе с братом он выступал за университетскую команду ”Академиск” из Копенгагена. Харальд в среде болельщиков был известен тем, что перед каждым матчем доставал из кармана белый платок, чтобы определить направление и скорость ветра. А вот Нильс за свою гораздо более скромную любительскую карьеру запомнился другим случаем. Однажды в матче против немецкой команды ”Текникум” из Матвайды (другие источники гласят, что это был датский ”Фремад Амагер”) он пропустил нелепый гол с дальнего расстояния, даже не заметив, как мяч влетел в сетку. Позднее вратарь-физик признался, что очень увлёкся решением математической задачи на стойке ворот. Так что эта часть популярной информации о датском учёном подтверждается. Но вот за сборную Дании он никогда не выступал.