Производители клубники бьют тревогу: урожай гибнет под палящим солнцем

Занимающаяся выращиванием клубники Хелен Каскема из Тартумаа говорит, что жара очень вредит клубнике. Поливка местами помогает, но растения все равно сохнут на глазах. ”Такого я раньше никогда не видела”, — отмечает женщина. Единственная надежда, по ее словам, на то, что в ближайшее время пойдут дожди и ягода оживет. В этом году сбор ягод крайне неэффективен, поскольку постоянно приходится сортировать ягоды на высохшие и пригодные к употреблению.

Пааво Отсус выращивает в Тартумаа клубнику, известную под брендом Aran Farming. Он говорит, что сейчас ягоды в парниках поливаются постоянно. Если раньше это делалось раз в два дня, то теперь приходится поливать ежедневно, поскольку в парниках температура поднимается выше 40 градусов.

Он добавляет, что пока больших высохших участков у них нет, но если жара не спадет, их появление неизбежно.

На клубничных полях хутора Йоозепи в Пылвамаа работа также кипит полным ходом: более 80 сборщиков клубники из Украины из Эстонии торопяться собрать урожай, поскольку в последние дни из-за жары ягоды поспевают очень быстро. Хозяин хутора Ранет Роозиталу говорит, что гибели ягод ввиду наличия современной поливочной системы у них не происходит, зато созревают они очень быстро, так что собирать приходится тоже в ускоренном темпе.

По словам Роозиталу, после Яанова дня будет самое подходящее время для заготовок. ”После Яанова дня все цены упадут, местная клубника будет стоить по 3 евро, а, может, и меньше. Так что это будет подходящее время для того, чтобы купить клубнику и сварить из нее варенье”, — говорит Роозиталу.

Сейчас эстонская клубника продается по 4-7 евро за килограмм в зависимости от размера ягоды.