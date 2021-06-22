Экономика
22.06.2021, 08:30

Производители клубники бьют тревогу: урожай гибнет под палящим солнцем

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после Яанова дня клубника подешевеет!
Foto: Argo Ingver
После Яанова дня цены на местную клубнику сильно изменятся. Если в прошлом году из-за нехватки рабочих рук часть урожая сгнила на полях, то в этом году украинских рабочих достаточно, но ягода просто сохнет под палящим солнцем, пишет Maaleht.

Занимающаяся выращиванием клубники Хелен Каскема из Тартумаа говорит, что жара очень вредит клубнике. Поливка местами помогает, но растения все равно сохнут на глазах. ”Такого я раньше никогда не видела”, — отмечает женщина. Единственная надежда, по ее словам, на то, что в ближайшее время пойдут дожди и ягода оживет. В этом году сбор ягод крайне неэффективен, поскольку постоянно приходится сортировать ягоды на высохшие и пригодные к употреблению.

Пааво Отсус выращивает в Тартумаа клубнику, известную под брендом Aran Farming. Он говорит, что сейчас ягоды в парниках поливаются постоянно. Если раньше это делалось раз в два дня, то теперь приходится поливать ежедневно, поскольку в парниках температура поднимается выше 40 градусов.

Он добавляет, что пока больших высохших участков у них нет, но если жара не спадет, их появление неизбежно.

На клубничных полях хутора Йоозепи в Пылвамаа работа также кипит полным ходом: более 80 сборщиков клубники из Украины из Эстонии торопяться собрать урожай, поскольку в последние дни из-за жары ягоды поспевают очень быстро. Хозяин хутора Ранет Роозиталу говорит, что гибели ягод ввиду наличия современной поливочной системы у них не происходит, зато созревают они очень быстро, так что собирать приходится тоже в ускоренном темпе.

По словам Роозиталу, после Яанова дня будет самое подходящее время для заготовок. ”После Яанова дня все цены упадут, местная клубника будет стоить по 3 евро, а, может, и меньше. Так что это будет подходящее время для того, чтобы купить клубнику и сварить из нее варенье”, — говорит Роозиталу.

Сейчас эстонская клубника продается по 4-7 евро за килограмм в зависимости от размера ягоды.

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