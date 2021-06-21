Девушка дня. Главная биатлонная красотка выложила фото в купальнике с яхты

Судя по фото, Доротея осваивает яхту. Может, не в качестве шкипера, а только пассажира, но даже это — отличный повод запилить фоточку в инстаграм. В руке — бокал (режим в отпуске можно немного нарушить), глаза скрыты темными очками, но мы-то точно знаем, что это — звезда итальянского, да и мирового биатлона Доротея Вирер.

А вот еще одно фото — тут, судя по всему, Доротея осваивает правила безопасности или проходит кастинг в фильм "Спасатели Малибу". Правда, сама биатлонистка почему-то без спасательного жилета. Но, согласитесь, он бы всё только портил.

Пользотватели тем временем соревнуются в викторинах на географическую тему — кто определит место, где пришвартована яхта Доротеи. Судя по комментариям, им это легко удается.

А вот и еще одно фото нарушающей режим Доротеи. Впрочем, губит людей не пиво, как мы знаем из старой песенки…

Доротее Вирер 31 год. Она дважды выигрывала бронзу Олимпийских игр в смешанной эстафете, трижды становилась чемпионкой мира, два раза выигрывала Кубок мира по биатлону в общем зачете.

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