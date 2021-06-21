Рекордсменка Украины погибла в ДТП на киевской трассе. Ей был всего 21 год

Издание "Фокус" выяснило, что неуправляемое транспортное средство врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло авто, что привело к гибели юной спортсменки. В октябре прошлого года уроженка Прилук попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере".