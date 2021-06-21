21.06.2021, 15:55
Рекордсменка Украины погибла в ДТП на киевской трассе. Ей был всего 21 год
Фото: фэйсбук спортсменки
21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган погибла 19 июня в ДТП на трассе Киев — Прилуки, сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. По предварительным данным, уснула за рулем. Девушка направлялась домой после участия в киевском ультрамарафоне, сообщает "Обозреватель".
Издание "Фокус" выяснило, что неуправляемое транспортное средство врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло авто, что привело к гибели юной спортсменки. В октябре прошлого года уроженка Прилук попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере".
В октябре прошлого года уроженка Прилук попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере". Для установления этого достижения спортсменка бежала в непрерывном режиме около пяти часов.