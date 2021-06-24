Шапкозакидательство и непоследовательность: научный журналист Ирина Якутенко рассказала, что привело к провалу прививочной кампании в России

Основная дилемма, которую так или иначе решают для себя все люди, задумывающиеся о вакцинации — соотношение рисков от заболевания и возможного риска от прививки. В некоторых случаях все очевидно: скажем, если вы житель деревни, где регулярно бывают вспышки лихорадки Эбола и у вас только что от этой болезни умерли все близкие, вероятно, вас не будут пугать температура, боль в месте укола или некие туманные ”отдаленные последствия”, которыми так любят грозить убежденные антивакцинаторы (даром что их от прививок никто никогда не видел).

Если же в вашей местности какой-то болезни — скажем, полиомиелита — давно нет, а сами вы не читали никаких статей про то, что этот вирус делает с детьми, вы можете начать задумываться об отказе от прививки. Зачем попусту рисковать, ведь полиомиелита давно нет, так что моему ребенку ничего не грозит. Когда людей, принимающих решение отказаться от вакцины, становится много, болезни, побежденные еще в прошлом веке, возвращаются, и маятник рано или поздно качнется в другую сторону.

Эффективная политика в отношении вакцинации должна последовательно и на примерах разбирать соотношение рисков, рассказывать о том, какие из типичных и распространенных опасений реальны, какие нет, и, с другой стороны, объяснять, какие риски из тех, о которых люди не думают, несет решение об отказе от прививки — и ни в коем случае не плодить новые неоправданные страхи. В России во время эпидемии коронавируса эти базовые принципы нередко выполнялись с точностью до наоборот.