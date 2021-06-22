Аргентина раньше всех получила ”Спутник V” и привила миллионы жителей, но только первой дозой

Многие аргентинцы привились первым компонентом ”Спутника V” еще в марте-апреле 2021 года, но до сих пор не дождались повторной прививки. По официальным данным, к середине июня в страну поступило почти 7,9 миллиона единиц первого компонента вакцины — и лишь чуть более 1,5 миллиона единиц второго компонента, то есть примерно в пять раз меньше. Власти Аргентины уже увеличили срок между введением первого и второго компонента до 12 недель.

”Мы просим Россию прислать вторую дозу, потому что есть много людей, у которых истекает 12 недель с момента получения первой дозы”, — сказал источник La Nacion. Он добавил, что пока беспокоиться не о чем, потому что даже первый компонент вакцины ”Спутник V” показал эффективность в 78,6% и помогает избежать тяжелого течения болезни и смерти.

Источники La Nacion в медицинских кругах Буэнос-Айреса говорят, что до конца июня второй компонент вакцины должны получить около 70 тысяч человек. В англоязычном твиттере ”Sputnik V” некоторые пользователи спрашивают, когда в Аргентину пришлют второй компонент вакцины.

В администрации президента Аргентины газете сообщили, что Россия сталкивается с трудностями при наращивании производства вакцины, поэтому власти беспокоятся о будущих поставках. В начале июня Аргентина объявила о начале производства российской вакцины на собственных мощностях и планах вскоре наладить производство до полумиллиона доз в неделю — но успех этого плана зависит от бесперебойности поставок активного ингредиента вакцины из России.