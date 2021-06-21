ПРЯМО СЕЙЧАС | Россия против Дании. Решающий матч за выход в 1/8 финала на Евро

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Превью матча

Все без исключения букмекерские конторы отдают предпочтение команде Дании. На их стороне домашние трибуны и более содержательная игра в двух первых поединках. Однако оба раза Данию подводили форс-мажоры. Сначала сердечный приступ полузащитника Эриксена выбил игроков из колеи — и вторая половина матча с Финляндией прошла, хотя и с преимуществом датчан, но без голов с их стороны. Даже пенальти не сумели реализовать. А вот финны, напротив, воспользовались своим шансом и выиграли 1:0.

С Бельгией случился форс-мажор под названием Кевин де Брюйне. После первого тайма датчане вели 1:0, но выход на поле полузащитника "Манчестер Сити" (казалось бы, травмированного) перевернул игру. Дания проиграла 1:2 и теперь имеет 0 очков после двух матчей.

У команды России — 3 очка, и это означает, что ее устраивает даже ничья. Мало кто сомневается в том, что Финляндия в параллельном матче проиграет Бельгии, а значит, даже 1 набранное в матче с Данией очко, принесет подопечным Станислава Черчесова второе место в группе и путевку в 1/8 финала. Впрочем, даже поражение не лишает россиян шансов на выход в плей-офф — подробнее о раскладах — ЗДЕСЬ.

Положение команд перед последним туром в группе B.

1. Бельгия — 6 очков, 2. Россия — 3 очка (преимущество над Финляндией по личной встрече), 3. Финляндия — 3 очка, 4. Дания — 0 очков.