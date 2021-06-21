КАК ЭТО БЫЛО | Дания разгромила Россию в матче за выход в 1/8 финала Евро(161)
Датчане контролировали мяч большую часть матча, но до 38-й минуте россиянам удавалось отбиваться без особого напряжения. Однако первый мяч перевернул игру, россияне стали больше нервничать и допускать необязательные ошибки. После одной из них Юссуф Поульсен, подкарауливший неаккуратный пас Зобнина назад, удвоил преимущество.
После выхода на поле Рифата Жемалетдинова и Александра Соболева россиянам удалось оживить игру в атаке. Соболев заработал пенальти, который реализовал Артем Дзюба. На некоторое время россияне перехватили преимущество, однако датчане вскоре жестоко наказали соперника за провалы в обороне.
Итог матча 1:4. Россия завершает свое выступление на чемпионате Европы. У нее, как и у Дании с Финляндией 3 набранных очка, однако худшая разница мячей.
Россия — Дания 1:4 (0:1)
21 июня, 22.00, ”Паркен”
Голы:
0:1 — 38 Дамсгор, 0:2 — 59 Поульсен, 1:2 — 70, пенальти Дзюба, 1:3 — 79 Кристенсен, 1:4 — 82 Мэле.
Россия — Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Головин, Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Миранчук (Соболев, 61), Дзюба.
Дания — Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Ларсен, 60), Дилэйни (Йенсен, 86), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 72), Кристенсен, Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт (Корнелиус, 85).
Предупреждения:
Кудряшов (28), Дилэйни (57), Дивеев (75).
RusDelfi провел текстовую онлайн-трансляцию поединка:
Превью матча
Все без исключения букмекерские конторы отдают предпочтение команде Дании. На их стороне домашние трибуны и более содержательная игра в двух первых поединках. Однако оба раза Данию подводили форс-мажоры. Сначала сердечный приступ полузащитника Эриксена выбил игроков из колеи — и вторая половина матча с Финляндией прошла, хотя и с преимуществом датчан, но без голов с их стороны. Даже пенальти не сумели реализовать. А вот финны, напротив, воспользовались своим шансом и выиграли 1:0.
С Бельгией случился форс-мажор под названием Кевин де Брюйне. После первого тайма датчане вели 1:0, но выход на поле полузащитника "Манчестер Сити" (казалось бы, травмированного) перевернул игру. Дания проиграла 1:2 и теперь имеет 0 очков после двух матчей.
У команды России — 3 очка, и это означает, что ее устраивает даже ничья. Мало кто сомневается в том, что Финляндия в параллельном матче проиграет Бельгии, а значит, даже 1 набранное в матче с Данией очко, принесет подопечным Станислава Черчесова второе место в группе и путевку в 1/8 финала. Впрочем, даже поражение не лишает россиян шансов на выход в плей-офф — подробнее о раскладах — ЗДЕСЬ.
Положение команд перед последним туром в группе B.
1. Бельгия — 6 очков, 2. Россия — 3 очка (преимущество над Финляндией по личной встрече), 3. Финляндия — 3 очка, 4. Дания — 0 очков.