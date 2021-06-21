Как нужно сегодня сыграть России для выхода в плей-офф? Есть шанс выйти даже после поражения!

Для начала таблица.

В плей-офф 100-процентно проходят две первые команды. С третьего места тоже можно выйти, если показать по очкам и доппоказателям минимум четвертый результат среди команд, занявших третьи места в других группах (если не поняли сразу, то пока не вникайте, лучше объясним на примерах).

Ключевые критерии при равенстве очков: личные встречи, разница голов, забитые мячи.

А теперь рассмотрим несколько сценариев.

1. Россия побеждает Данию

Команда выходит со второго места и попадает в 1/8 финала на Уэльс, если финны не обыгрывают Бельгию. А если обыгрывают? Тогда сборная выходит с третьего места — у Финляндии и Бельгии лучше разница мячей.

Почему мы так уверены в выходе с третьего места? Потому минимум две сборные, которые сейчас занимают третьи места в других группах, не наберут 6 очков. А значит — Россия точно попадет в четверку лучших третьих команд.

2. Россия играет с Данией вничью

Выходит со второго места и попадает в 1/8 финала на Уэльс, если финны не обыгрывают Бельгию. Если обыгрывают? Та же история: набираем 4 очка и выходим с третьего места. В таблице третьих команд будет минимум две, которые наберут меньше 4 очков.

3. Россия проигрывает

Вылетаем без шансов, если Финляндия отбирает очки у Бельгии.

А если нет? В этом случае у трех команд будет по 3 очка, и ключевой будет разница мячей. России очень важно пропустить как можно меньше и надеяться, что Финляндия пропустит как можно больше. Если оба матча закончатся минимальными победами, то у России будет шанс выйти с третьего места. Но тут придется ждать результатов в других группах.

На кого может выйти Россия в плей-офф?