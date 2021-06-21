СЕГОДНЯ | Бельгия выпустит против Финляндии Азара, де Брюйне и Витселя

Бельгийцы уже обеспечили себе место в плей-офф турнира, поэтому тренер Роберто Мартинес решил доверить место в стартовом составе игрокам, пропускавшим первые поединки из-за травм, или сыгравшим неполные матчи. Так на предматчевой пресс-конференции он пообещал, что на поле появятся Кевин де Брюйне, Эден Азар и Аксель Витсель.

У сборной Финляндии перед матчем ситуация уникальна. Победа над Бельгией с большой долей вероятности обеспечивает "совам" первое место в группе (обе команды наберут по 6 очков, но у финнов будет преимущество по личным встречам). Правда, лишь в том случае, если Россия не обыграет Данию. Тогда придется считать забитые и пропущенные мячи. Ничья позволяет рассчитывать на выход в плей-офф даже с третьего места, а вот поражение, особенно с крупным счетом, может отправить финнов домой.