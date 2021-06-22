Лутсар: дельта-штамм коронавируса способен становиться доминантным

Например, на неделе 7.-13.06 их соотношение было 130:45, хотя за неделю до этого 128:3.

Профессор Ирья Лутсар сказала, что дельта-штамм сейчас распространяется примерно в 1,4-1,6 раз быстрее, чем альфа-штамм.

"Также есть мнение, что он вызывает более тяжелое течение болезни, но это лишь предварительные данные, — отметила вирусолог. - Но что уже видно в Европе, так это то, что дельта-штамм способен становиться доминантной популяцией, в отличие о бета- и гамма-штаммов”.

Хорошая новость, по словам вирусолога, заключается в том, что используемые сейчас вакцины (AZ, Pfizer и вероятно Moderna) хорошо предотвращают тяжелое течение болезни, вызванной дельта-вирусом. Эффективность одной дозы в районе 70-80%, двух доз — более 90%.

Лутсар отметила, что дельта-штамм не будет последним и возникновение новых мутаций неизбежно.