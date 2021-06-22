22.06.2021, 21:55
Отдых по-царски: блогер RusDelfi отправился в самый популярный курортный город Эстонии — Хаапсалу
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Где спасаться от жары, которая в большом городе еще более невыносима? Блогер RusDelfi отправился в Хаапсалу, чтобы показать, что солнечное лето этому курортному городу только на руку!
Один из самых популярных эстонских курортных городов — это Хаапсалу, бывший город Гапсаль, возникший вокруг Епископского Замка. Аутентичная деревянная застройка, шикарный променад, курзал, SPA и огромное количество других "точек притяжения": пешеходные улицы, места отдыха известных людей, богатые дома, десятки кафе и шикарный железнодорожный вокзал-музей. Да что там, здесь отдыхал российский император!