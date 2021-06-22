Отдых по-царски: блогер RusDelfi отправился в самый популярный курортный город Эстонии — Хаапсалу

Один из самых популярных эстонских курортных городов — это Хаапсалу, бывший город Гапсаль, возникший вокруг Епископского Замка. Аутентичная деревянная застройка, шикарный променад, курзал, SPA и огромное количество других "точек притяжения": пешеходные улицы, места отдыха известных людей, богатые дома, десятки кафе и шикарный железнодорожный вокзал-музей. Да что там, здесь отдыхал российский император!





