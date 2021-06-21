Экспресс-тесты на коронавирус теперь можно купить в магазинах одной розничной сети

Maxima с самого начала взяла на себя инициативу по препятствованию распространения вируса и 12 ноября 2020 года, еще до решения правительства республики в отношении использования масок везде в общественных местах, первой начала предлагать клиентам бесплатные маски в своих магазинах. Для Maxima важно, чтобы все наши клиенты и сотрудники чувствовали себя в безопасности при совершении повседневных покупок и на работе.

”После того, как пропагандирование ношения масок ограничило распространение болезни, ту же задачу продолжат выполнять и быстрые тесты. Человек сразу узнает о своем заболевании и уходит на самоизоляцию или, при необходимости, обращается к врачу. Таким образом, мы сможем вернуться к нормальной жизни без ограничений”, — сказала директор по маркетингу Maxima Eesti Тия Шапель.

Летнее время и приближающийся Иванов день означают различные встречи, массовые собрания, и хорошо будет перед мероприятием убедиться, что вы не представляете опасности для других.

Поступившие в продажу тесты проверены и одобрены Департаментом здравоохранения.

Если тесты в аптеке стоят более 11 евро, то в Maxima можно купить такой же тест за 6,99. Тесты доступны на кассах и информационном прилавке.