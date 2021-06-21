ФОТО и КАРТА | Девелоперы предложили городу проект трамвайной линии в Каламая за 28 млн евро

”Мы уже сегодня знаем, что, при строительстве жилых домов, офисных площадей и учреждений в Пыхья-Таллинне, тесное дорожное пространство района и центра города в целом не позволят нам удовлетворить потребность в перемещении людей исключительно с помощью автомобилей. Кольцевая трамвайная линия будет привлекательна, в том числе, для прибывающих в порт Таллинна туристов при посещении приморского района Каларанна, Каламая, района Балтийского вокзала, Старого города и центра города. Нетипичные расцветки трамваев еще больше повысили бы привлекательность решения — например, туристам было бы проще ориентироваться, зная, что, сев в следующий в любом направлении зеленый трамвай, они смогут вернуться в порт. Но в первую очередь, разумеется, новый трамвай важен для местных жителей и всех тех, кто работает в этом районе”, — сказал Роберт Петерсон, дорожный инженер K-Projekt AS. Он добавил, что на проектируемой трассе также запланированы велосипедные дорожки.