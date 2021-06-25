25.06.2021, 07:00
ВИДЕО | Эстонское ИТ-предприятие закупило оборудование для майнинга на 22 млн евро
Foto: erakogu
Эстонская компания Burfa, которая построила в Нарве крупнейший в Северной Европе центр обработки данных, заключила договор с ведущим мировым производителем оборудования для майнинга Bitmain на сумму 26 млн долларов, то есть 21,85 млн евро.
На эту сумму будет приобретено оборудование для добычи цифровых денег. Поскольку в ближайшие годы деятельность всего сектора и доступность различных ИТ-решений ограничит глобальный дефицит микрочипов, речь идет о крупной сделке, которая наделит Burfa значительным международным конкурентным преимуществом.
”Объемы производства оборудования имеют четкие границы. С данным договором мы становимся одними из десяти крупных клиентов по всему миру, которые смогли гарантировать дополнительный ресурс в таком объеме. Все остальные должны будут ждать восстановления цепочек поставок или покупать оборудование на вторичном рынке по гораздо более высокой цене ”, — пояснил председатель правления Burfa Иван Турыгин.
Смотрите видео!