ВИДЕО | Эстонское ИТ-предприятие закупило оборудование для майнинга на 22 млн евро

На эту сумму будет приобретено оборудование для добычи цифровых денег. Поскольку в ближайшие годы деятельность всего сектора и доступность различных ИТ-решений ограничит глобальный дефицит микрочипов, речь идет о крупной сделке, которая наделит Burfa значительным международным конкурентным преимуществом.

”Объемы производства оборудования имеют четкие границы. С данным договором мы становимся одними из десяти крупных клиентов по всему миру, которые смогли гарантировать дополнительный ресурс в таком объеме. Все остальные должны будут ждать восстановления цепочек поставок или покупать оборудование на вторичном рынке по гораздо более высокой цене ”, — пояснил председатель правления Burfa Иван Турыгин.