ОНЛАЙН | Выйдет ли Украина из группы на Евро? Команда Шевченко уже проигрывает, ничего не создав в атаке

RusDelfi проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.



Украина проиграла Нидерландам и выиграла у Северной Македонии. В двух матча подопечные Андрея Шевченко смотрелись бодро и интересно. Основная проблема команды — защита и опорная зона. Украинцы пропустили четыре мяча за два матча и столько же забили. Можно ожидать, что сегодня будет много голов.

Австрия тоже отличается своей неровностью. Тактика — дайте мяч Давиду Алабе и он что-то придумает — заметна с первых секунд. Если Ярмоленко навяжет прессинг центральному защитнику соперника, то австрийцам будет сложно что-то придумать в атаке.

Говоря о раскладах, можно отметить, что Украину устраивает ничья. Австрии же нужно побеждать, если они хотят занять второе место в группе. В случае поражения или ничьи теоретические шансы тоже есть. Но крайне маленькие, уже нужно будет смотреть на разницу забитых и пропущенных. Напомним, четыре третьих места выходят в 1/8 финала (всего шесть групп).