ФОТО | В Кивиыли в карьере чуть не утонула рысь

В субботу в 14:00 спасатели выехали в Кивиыли на Сонда теэ, где на карьере KKT OIL OÜ в месте забора воды рысь оказалась в опасности. Поскольку водозаборник имеет скользкие края, то самостоятельно животное выбраться не могло.

Под руководством специалиста спасатели проложили на склоне в кустах путь, по которому рысь смогла выбраться на берег и вернуться в естественную среду обитания.

Поскольку на карьере нет ограждений и лестниц, животные могут очень легко упасть туда, а вот выбраться уже невозможно.