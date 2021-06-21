СЕГОДНЯ | Пандев против сборной Нидерландов. Решающий тур группы С(1)
Единственное, что объединяет эти коллективы, так это названия — все мы привыкли говорить по-другому. Уровень игры совершенно разный, положение в таблице тоже. У македонцев ноль очков, и голландцев шесть. Первые на последнем месте, вторые на первом. У одних футболисты из средних команд средних лиг Европы, у других представители топ-клубов и будущие звезды. Сегодня все они выйдут на газон "Йохан Кройфф Арены", чтобы подвести итоги группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Северная Македония сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф. Для этого им нужно обыграть Нидерланды, а Украина должна выиграть у Австрии с крупным счетом. Команда Франка де Бура обеспечила себе выход в 1/8 Евро-2020, поэтому может позволить дать паузу основным игрокам. Коллектив Горана Пандева должен постараться навязать борьбу, иначе домой придется ехать без подарков, с нулями.
Матч начнется в 19:00, параллельно сыграют Украина и Австрия.