Нидерланды разгромили Северную Македонию: три игры, три победы

Единственное, что объединяет эти коллективы, так это названия — все мы привыкли говорить по-другому. Уровень игры совершенно разный, положение в таблице тоже. У македонцев ноль очков, и голландцев шесть. Первые на последнем месте, вторые на первом. У одних футболисты из средних команд средних лиг Европы, у других представители топ-клубов и будущие звезды. Сегодня все они выйдут на газон "Йохан Кройфф Арены", чтобы подвести итоги группового этапа чемпионата Европы по футболу.