ФОТО и ВИДЕО | В Пярнумаа обнаружили наибольшую плантацию конопли за последние годы. Полиция конфисковала растения

15 июня в Таллинне и Харьюском уезде в различных местах наркополицейские Пыхьяской префектуры задержали четырёх мужчин, подозреваемых в обороте наркотических средств. Обыски были произведены в местах жительства мужчин и в расположенном в Пярнуском уезде комплексе зданий, где была развёрнута масштабная плантация. Всего в различных помещениях здания было найдено примерно 600 растений с подозрением на коноплю, соцветия конопли и большое количество различных предназначенных для выращивания растений устройств, таких как тепловые лампы, а так же системы увлажнения, проветривания и фильтрации. При обысках было найдено всего примерно 10 килограмм конопли в измельчённом виде. Экспертиза Института судебной экспертизы даст ответ в части точного состава и количества конфискованных растений и соцветий.

Двум 44-летним мужчинам, 27-летнему мужчине и 25-летнему мужчине предъявлены подозрения в обороте наркотических средств и незаконном выращивании конопли в группе лиц. Со слов ведущего уголовное производство окружного прокурора Райго Ааса картина, открывшаяся на месте происшествия, показывает, что имеется основание подозревать мужчин в обороте и выращивании запрещённых средств в очень крупном размере на протяжении длительного времени.

”Дело правоохранительных учреждений направлено прежде всего на предотвращение деятельности лиц, обогащающихся за счёт продажи наркотических средств, и в случае такого большого количества нет сомнений, что растения конопли выращивались с целью перепродажи. По данным, собранным до сих пор в ходе производства, конопля поступала с расположенной в Пярнуском уезде плантации в основном на улицы столицы”, — сказал Аас.

Со слов руководителя службы по борьбе с нарко- и организованными преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро данная плантация конопли одна из крупнейших, которая была обнаружена в Эстонии в последние годы.