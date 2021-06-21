"Режим Лукашенко использует Протасевича как трофей". Интервью Тихановской для TUT.BY(60)
— На следующей неделе начинается суд над вашим супругом, Сергеем Тихановским. Какие у вас ожидания от процесса? Каким, по вашему мнению будет приговор?
— ”Правосудие”, ”право” — такого слова уже в Беларуси нет, к сожалению. Во что я верю? Я верю в него. Верю в Николая Статкевича. Верю в Игоря Лосика. Верю во всех остальных, кто проходит по этому делу и по остальным другим. Я верю в их силу духа, в то, что они не изменят своим принципам.
— Почему процесс сделали закрытым? Потому что даже для пропаганды там снять нечего, ни слова раскаяния, они будут сражаться до последнего, они будут высмеивать все те обвинения, которые против них выдвинуты, потому что они абсурдны, и все это знают. Именно поэтому суд сделали не просто закрытым, а будут проводить его в СИЗО.
— Сейчас нет разницы, начислят им семь лет, два года, 15 лет, не знаю, на сколько у них хватит фантазии, наша задача, чтобы они уже в этом году вышли, освободить их как можно быстрее. Вот об этом надо думать. А не о том, будет ли суд честным или не будет — здесь ответ очевиден.
— Роман Протасевич в своем интервью назвал вас ”святой простотой”, но которой руководят и которую контролируют. Как вы оцениваете его интервью?
— Я никак не оцениваю содержание его интервью. Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял. Но режим настолько давно утратил связь с реальностью, с белорусами, что им не удалось. Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит.
— Опять же о государственном телевидении. Весной показали якобы ваш разговор с матерью Сергея Тихановского, где вы якобы обсуждали 900 тысяч долларов (найденных во время обыска за диваном на даче Тихановского — прим. TUT.BY). О чем была речь?
— Вы знаете, я вообще не понимаю, зачем мы обсуждаем то, что говорит пропаганда. Нам нет о чем больше поговорить? Надо говорить о заключенных, о политзаключенных, о том насилии, о том, что происходит в Беларуси, а не о маме Сергея, или о том, что сказал Роман Протасевич.
— Российские политики, дипломаты, может кто-то из парламентариев выходил с вами на связь?
— Нет.
— Каков ваш прогноз? Когда уйдет Лукашенко? В этом году, в 2022, в 2025-м?
— Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные (речь идет о политзаключенных — прим. TUT.BY) в этом году, и чтобы провели новые выборы в этом году.
— Прошел почти год с тех пор, как вас вынудили уехать из страны. Сейчас вы уже можете рассказать, что вам говорили в ЦИК? И правда ли то, что Александр Лукашенко передал вам 15 тысяч долларов?
— Я очень уважаю ваши вопросы, но еще раз говорю — мы не будем говорить о маме Сергея, не будем говорить о том, кто что сказал, и кто как на кого надавил. Мы говорим сейчас о том, как освобождать людей.
— И я не могу не спросить про TUT.BY, материалы которого хотят признать экстремистскими.
— Все, что мы можем сделать, все белорусы — это продолжать читать TUT.BY, новые формы, которые они организуют, потому что TUT.BY никуда не уйдет. Он с нами 20 лет. А я на встречах очень много говорю, и выделяю всегда СМИ, и TUT.BY один из основных в этом направлении. Мы говорим и о TUT.BY, и о блогерах, и телеграм-каналах. А TUT.BY — это наша история, эпоха и поколение.
Светлана Тихановская с 20 по 22 июня находится в Бельгии и Люксембурге с официальным визитом. Она выступит перед Советом иностранных дел Евросоюза по приглашению представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Планируется, что во время встречи будут опубликованы списки имен и компаний, который попали в четвертый пакет санкций ЕС. Также будут обсуждаться секторальные санкции.
Также Светлана Тихановская запланировала серию двусторонних встреч с представителями ЕС по помощи медиа, репрессированным и правозащитникам. Кроме того, в Люксембурге у нее запланирована встреча с премьер-министром страны.