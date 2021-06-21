"Режим Лукашенко использует Протасевича как трофей". Интервью Тихановской для TUT.BY

— На следующей неделе начинается суд над вашим супругом, Сергеем Тихановским. Какие у вас ожидания от процесса? Каким, по вашему мнению будет приговор?

— ”Правосудие”, ”право” — такого слова уже в Беларуси нет, к сожалению. Во что я верю? Я верю в него. Верю в Николая Статкевича. Верю в Игоря Лосика. Верю во всех остальных, кто проходит по этому делу и по остальным другим. Я верю в их силу духа, в то, что они не изменят своим принципам.

— Почему процесс сделали закрытым? Потому что даже для пропаганды там снять нечего, ни слова раскаяния, они будут сражаться до последнего, они будут высмеивать все те обвинения, которые против них выдвинуты, потому что они абсурдны, и все это знают. Именно поэтому суд сделали не просто закрытым, а будут проводить его в СИЗО.

— Сейчас нет разницы, начислят им семь лет, два года, 15 лет, не знаю, на сколько у них хватит фантазии, наша задача, чтобы они уже в этом году вышли, освободить их как можно быстрее. Вот об этом надо думать. А не о том, будет ли суд честным или не будет — здесь ответ очевиден.

— Роман Протасевич в своем интервью назвал вас ”святой простотой”, но которой руководят и которую контролируют. Как вы оцениваете его интервью?

— Я никак не оцениваю содержание его интервью. Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял. Но режим настолько давно утратил связь с реальностью, с белорусами, что им не удалось. Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит.

— Опять же о государственном телевидении. Весной показали якобы ваш разговор с матерью Сергея Тихановского, где вы якобы обсуждали 900 тысяч долларов (найденных во время обыска за диваном на даче Тихановского — прим. TUT.BY). О чем была речь?