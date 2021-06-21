За сутки выявлено всего 12 новых случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 5 человек. Из новых случаев в Харьюмаа все были в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 4.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 49,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,3%.

По состоянию на утро 21 июня в больницах находится 55 пациентов с COVID-19.

За сутки не умер ни один зараженный коронавирусом. Всего в Эстонии умерло 1 268 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 4096 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 544 309 человеку, курс вакцинации завершен у 398 697 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 50,1%.

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