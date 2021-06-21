ТОП-10 сезонных работ в Эстонии: должности с наибольшим количеством претендующих на них кандидатов

На летний сезон дополнительную работу чаще всего ищут в сферах торговли и обслуживания, где на самые популярные конкурсы вакансий поступают сотни заявлений. На самое популярное предложение о работе в должности сезонного помощника на складе магазина предложили свою кандидатуру 710 человек, в должности работника по обслуживанию клиентов в магазине был заинтересован 631 человек, а в работе сезонного обслуживающего персонала в ресторане — 623 человека.

В помощниках на летний сезон нуждается и ряд интернет-магазинов, и их предложения о работе тоже очень популярны. Например, на вакансию сезонного оператора ввода данных для интернет-магазина предложили свою кандидатуру 433 человека, а на вакансию комплектовщика — 413.

Более 300 человек претендовали и на самые популярные должности пиццайоло, работника по обслуживанию клиентов в баре и администратора спа-салона. Кроме того, соискатели работы проявили большой интерес к должности продавца ягод, на которую претендовали более 200 человек.

В данный момент на портале поиска работы CVKeskus.ee можно найти около 300 сезонных предложений о работе, в которых требуются помощники на летний период в магазины, интернет-магазины и рестораны; кроме того, временные рабочие места предлагаются в сфере овощеводства, на пассажирских судах и для споттеров на автогонках.

”Наибольший интерес вызывают те сезонные предложения о работе, в которых четко обозначены условия (место, время и содержание работы) и, конечно, предлагаемая заработная плата, поскольку именно дополнительный заработок является основной причиной поиска временной работы на лето”, — сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.