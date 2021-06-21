ТОП-10 сезонных работ в Эстонии: должности с наибольшим количеством претендующих на них кандидатов
На летний сезон дополнительную работу чаще всего ищут в сферах торговли и обслуживания, где на самые популярные конкурсы вакансий поступают сотни заявлений. На самое популярное предложение о работе в должности сезонного помощника на складе магазина предложили свою кандидатуру 710 человек, в должности работника по обслуживанию клиентов в магазине был заинтересован 631 человек, а в работе сезонного обслуживающего персонала в ресторане — 623 человека.
В помощниках на летний сезон нуждается и ряд интернет-магазинов, и их предложения о работе тоже очень популярны. Например, на вакансию сезонного оператора ввода данных для интернет-магазина предложили свою кандидатуру 433 человека, а на вакансию комплектовщика — 413.
Более 300 человек претендовали и на самые популярные должности пиццайоло, работника по обслуживанию клиентов в баре и администратора спа-салона. Кроме того, соискатели работы проявили большой интерес к должности продавца ягод, на которую претендовали более 200 человек.
В данный момент на портале поиска работы CVKeskus.ee можно найти около 300 сезонных предложений о работе, в которых требуются помощники на летний период в магазины, интернет-магазины и рестораны; кроме того, временные рабочие места предлагаются в сфере овощеводства, на пассажирских судах и для споттеров на автогонках.
”Наибольший интерес вызывают те сезонные предложения о работе, в которых четко обозначены условия (место, время и содержание работы) и, конечно, предлагаемая заработная плата, поскольку именно дополнительный заработок является основной причиной поиска временной работы на лето”, — сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
Аувяэрт добавил, что, хотя количество претендентов на сезонные рабочие места иногда очень велико, это не означает, что при поиске работников на эти должности нет конкуренции за лучших кандидатов. ”При найме нового сезонного работника счет идет не на недели или дни, а на часы. То есть человек, ищущий сезонную работу, одновременно предлагает свою кандидатуру на несколько вакансий и хочет найти рабочее место как можно быстрее, поэтому работодатель должен реагировать моментально, прежде чем это сделают другие работодатели”.