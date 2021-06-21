21.06.2021, 09:11
ФОТО | В Таллинне в цепной аварии пострадали молодой мужчина и двухлетняя девочка(1)
Delfi lugeja
Вчера в Таллинне произошла авария, в результате которой в больницу увезли молодого мужчину и двухлетнего ребенка.
Авария произошла в 14:30 на Пальяссааре теэ в Таллинне. По предварительным данным, 19-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Jetta не справился с управлением и врезался в припаркованный легковой автомобиль Kia Sportage, в результате чего Volkswagen Jetta перевернулся на крышу. В результате столкновения Kia врезался в легковой автомобиль Ford Focus, а Ford Focus в свою очередь в легковой автомобиль Volkswagen Tiguan.
Водителя Volkswagen Jetta доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Находившуюся в Volkswagen Jetta двухлетнюю девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.