ФОТО | В Таллинне в цепной аварии пострадали молодой мужчина и двухлетняя девочка

Авария произошла в 14:30 на Пальяссааре теэ в Таллинне. По предварительным данным, 19-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Jetta не справился с управлением и врезался в припаркованный легковой автомобиль Kia Sportage, в результате чего Volkswagen Jetta перевернулся на крышу. В результате столкновения Kia врезался в легковой автомобиль Ford Focus, а Ford Focus в свою очередь в легковой автомобиль Volkswagen Tiguan.