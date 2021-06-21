У природы нет плохой погоды. Какого лета и Иванова дня стоит ожидать?(8)
В этом году в Эстонии была довольно холодная и снежная зима. Большой снег в начале зимы раньше считался предвестником обильных дождей в начале лета. В Эстонию снегопады пришли уже после Нового года, так что, возможно, обойдется без обильных дождей в первый летний месяц.
В то же время, если в январе частые снегопады и метели, то в июле, согласно другой примете, жди частые дожди. Это как раз то, с чем боролась снегоуборочная техника весь первый месяц нового года. Значит, июлю сухим не быть.
В целом, большинство примет не сулят жаркого и засушливого лета. Вот примеры: зима морозная — лето жаркое; сухая и холодная зима — сухое и жаркое лето; зима снежная — лето дождливое; в декабре морозы — в июле жара, в январе метет — июль зальет. В этом году зима у нас была совсем не сухая, особенно январь. Да и декабрь совсем не был морозным, чтобы пообещать жаркий июль. Но интересно, что на этот счет думают специалисты.
Все на острова
Хельви Мейтерн, синоптик Агентства окружающей среды, говорит, что даже приблизительные прогнозы на лето и Иванов день давать пока невозможно.
”Согласно статистике погоды, на Иванов день с большой долей вероятности будет идти дождь. Однако обложные дожди по всей Эстонии редки. Почему отмечать Иванов день едут на острова? По статистике, вероятность дождя там всегда самая низкая, – объясняет Хельви Мейтерн. – Если говорить о более близкой перспективе, погода в среду и далее будет зависеть от того, насколько сильна зона высокого давления, которая набирает силу в России, и насколько активна зона низкого давления, приближающаяся с запада. В настоящее время погодные модели все еще расходятся во мнениях об этих событиях”.
Астролог Ольга Потёмкина придерживается схожего мнения. Она полагает, что нас ждет типичное ”эстонское” лето, изобилующее дождями, туманами и повышенной влажностью.
”И Иванов день не будет исключением. Традиционно хмурая погода, которая, как правило, не может испортить нам праздник, – отмечает астролог. – Тепло придет в конце первой декады июля, но холодные воздушные массы будут активно мешать установлению теплой летней погоды. В средине июля нас порадует теплая, поистине летняя погода, которая в финале месяца будет разбавлена периодом ливней и гроз”.
В августе Ольга Потёмкина советует смело планировать отдых в Эстонии — будет жарко и сухо, что порадует население, но принесет беспокойство работникам сельского хозяйства.
Солнце без тепла
Метеоролог Юри Каменик считает, что, исходя из нынешнего положения вещей, июнь начнется с теплой и сухой погоды.
”Хотя поначалу ночью может быть меньше 5 градусов по Цельсию, дни будут солнечные, с температурой 16–21 градус по Цельсию. К концу недели, 3–6 июня, может потеплеть до 19–24 градусов или даже больше, – полагает метеоролог. – Достоверность этого прогноза составляет 30–60%. Далее в целом прогноз обещает лето от умеренного до теплого”.
В июне, июле и августе, отмечает Каменик, атмосферное давление в Северной Европе и Северной Атлантике, скорее всего, будет немного выше обычного. Это означает, что высокое давление принесет нам воздух с севера, поэтому погода будет солнечная, но не очень теплая. Дожди будут, как обычно.
”К сожалению, на основании всего этого невозможно выделить отдельные аномалии, такие, как особенно дождливые, жаркие или грозовые дни, – констатирует Юри Каменик. – Например, так было в середине мая, когда на Эстонию обрушилась неожиданная волна тепла — новые рекорды лились, как из рога изобилия. А в последние два года июни были одними из самых теплых на протяжении десятилетий, хотя этого не было в прогнозах в конце мая”.
Поэтому метеоролог советует быть готовым к среднему или чуть более теплому лету, когда осадки — обычное дело.
”Существует более высокий риск засухи возле моря, особенно на западном побережье островов и вокруг Палдиски, в то время как влажность будет сохраняться внутри страны, – добавляет Юри Каменик. – Что касается погоды на Иванов день, 24 и 25 июня, то последние расчеты и приметы природы показывают, что скорее будет сухая, чем дождливая погода. Таким образом, ожидается солнечная погода без осадков, диапазон температур от 17 до 24 градусов. Вероятность этого составляет 68%, поэтому, хотя погода неизбежно может отличаться, на этот раз, скорее всего, летом будет сухая и хорошая погода”.
В природе царит баланс
Предсказатель погоды из Вильяндимаа Аарне Отс, оглядываясь назад, замечает, что предыдущие два лета были слишком теплыми. А так как в природе царит баланс, по словам Отса, изначально нет никаких признаков красивого и теплого лета.
”Такой климат был еще до середины прошлого века: сначала продолжительный период, когда лето было теплым, затем одно за другим прохладное лето, – рассказывает предсказатель погоды. – Я уже как-то говорил, что, когда в 1949 году были созданы колхозы, животным было не заготовить еду на зиму. Но рабочие не были виноваты, просто лето одно за другим было прохладным, дождливым и коротким”.
Перед Днем летнего солнцестояния, по прогнозу Аарне Отса, должно наступить обычное северное лето, т. е. канун Иванова дня должен быть более теплым.
”Мы греемся, только когда светит солнце. В июле должно быть немного теплее. В августе снова будет больше дождей, которые постепенно перейдут к осени”, – заключает Отс.
Доцент института физики Тартуского университета Марко Каасик регулярно составляет прогнозы погоды на полгода для Тарту и Ристна. Согласно этому прогнозу, в июне в данной местности ожидается 14–16 градусов тепла, в июле — 17–19, в августе — 16–18. Больше всего осадков в Тарту выпадет в первый летний месяц.
”До Иванова дня еще слишком далеко, чтобы давать какой-то прогноз на эти конкретные даты, – говорит Каасик. – Примерно за две недели можно сказать, что является, а что не является информационным шумом. Но поскольку прогноз на июнь и лето, как правило, достаточно заурядный, Иванов день может предложить обычную для начала лета погоду: на несколько градусов теплее, чем сейчас, и немного дождливо”.
Марко Каасик добавляет, что скоро погода улучшится — на неделе ожидается солнечная погода без осадков. Еще не очень тепло, но дневная температура, по словам предсказателя погоды, скоро будет от 15 до 20 градусов Цельсия.