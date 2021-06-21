У природы нет плохой погоды. Какого лета и Иванова дня стоит ожидать?

В этом году в Эстонии была довольно холодная и снежная зима. Большой снег в начале зимы раньше считался предвестником обильных дождей в начале лета. В Эстонию снегопады пришли уже после Нового года, так что, возможно, обойдется без обильных дождей в первый летний месяц.

В то же время, если в январе частые снегопады и метели, то в июле, согласно другой примете, жди частые дожди. Это как раз то, с чем боролась снегоуборочная техника весь первый месяц нового года. Значит, июлю сухим не быть.

В целом, большинство примет не сулят жаркого и засушливого лета. Вот примеры: зима морозная — лето жаркое; сухая и холодная зима — сухое и жаркое лето; зима снежная — лето дождливое; в декабре морозы — в июле жара, в январе метет — июль зальет. В этом году зима у нас была совсем не сухая, особенно январь. Да и декабрь совсем не был морозным, чтобы пообещать жаркий июль. Но интересно, что на этот счет думают специалисты.

Все на острова

Хельви Мейтерн, синоптик Агентства окружающей среды, говорит, что даже приблизительные прогнозы на лето и Иванов день давать пока невозможно.

”Согласно статистике погоды, на Иванов день с большой долей вероятности будет идти дождь. Однако обложные дожди по всей Эстонии редки. Почему отмечать Иванов день едут на острова? По статистике, вероятность дождя там всегда самая низкая, – объясняет Хельви Мейтерн. – Если говорить о более близкой перспективе, погода в среду и далее будет зависеть от того, насколько сильна зона высокого давления, которая набирает силу в России, и насколько активна зона низкого давления, приближающаяся с запада. В настоящее время погодные модели все еще расходятся во мнениях об этих событиях”.

Астролог Ольга Потёмкина придерживается схожего мнения. Она полагает, что нас ждет типичное ”эстонское” лето, изобилующее дождями, туманами и повышенной влажностью.