Врач извинился за цитирование слов Эриксена после прихода в сознание

Эриксен пережил остановку сердца в первом туре ЕВРО в матче Дания — Финляндия (0:1). Кляйнфельд присутствовал на матче в Копенгагене, где ранее проводил инструктаж по оказанию неотложной помощи с медицинской бригадой на стадионе. Когда Эриксен упал, Йенс вышел на поле, чтобы помочь врачам датской команды, сообщает Sports.ru со ссылкой на Ekstrabladet.dk.

В одном из интервью Кляйнфельд рассказал о первых словах Эриксена после прихода в сознание: "Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: "Ты вернулся?" Он сказал: "Да, я здесь". А потом он добавил: "Вот дерьмо, мне только 29 лет".

"Я не собирался говорить о Кристиане Эриксене, а только хотел рассказать о том, насколько важна работа с реанимацией", — сказал Кляйнфельд, также принеся свои извинения. Извинения последовали после того, как в сборной Дании пожаловались УЕФА на немецкого врача.

После инцидента на поле Кристиан Эриксен несколько дней провел в больнице. Ему провели операцию и установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), после чего выписали из больницы. Сейчас датский футболист находится дома в окружении семьи.