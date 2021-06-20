20.06.2021, 21:55
Датский нападающий: Если не обыгрываешь такого соперника, как Россия, значит, не заслуживаешь плей-офф(14)
Фото: скриншот трансляции матча
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро против России, который пройдет 21 июня в Копенгагене.
”Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник.
Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир”, — сказал Поульсен.
После двух проведенных матчей у сборной России 3 очка, у команды Дании - 0. Решающий матч группового этапа между Россией и Данией состоится в Копенгагене 21 июня. Начало - в 22.00 по таллиннскому времени.