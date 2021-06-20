37 градусов! Норвежский портал прогнозирует абсолютный рекорд тепла в Эстонии

По словам норвежцев, во вторник около 15:00 температура поднимется до 37 градусов. После достижения этой отметки начнется дождь, а температура снова опустится ниже 30 градусов.

Метеослужба прогнозирует 30-35 градусов тепла по всей Эстонии как в понедельник, так и во вторник, температура на побережье иногда может достигать 25 градусов. В оба дня, по данным метеослужбы, возможны дожди и град. Также существует опасность грозы. Отметки в 30 градусов и выше также можно найти в прогнозах метеослужбы на среду, четверг и пятницу.