УЕФА может оштрафовать Германию из-за ЛГБТ-повязки вратаря

35-летний немец во время обоих матчей Евро-2020, а также на разминке перед товарищеской игрой с Латвией надевал радужную повязку.

В УЕФА это посчитали ”политическим жестом”, поэтому, скорее всего, DFB будет оштрафован, несмотря на то, что борьба с гомофобией — одно из ключевых направлений УЕФА, а июнь объявлен ”Месяцем гордости”.

Ранее член ”Альтернативы для Германии” высмеял ЛГБТ-повязку Нойера, политика призвали уйти из партии. Кроме того, в горсовете Мюнхена предложили подсветить цветами радуги ”Альянц Арену” в знак солидарности с ЛГБТ.