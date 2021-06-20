МНЕНИЕ | Нужно принять закон об ответственности за отрицание фактов оккупации и депортации

Но я как аналитик, хотя и переполненный негодованием в адрес мерзавцев, плюющих на могилы погибших, всё же попытался составить список мифов о депортации, которые тиражируются в социальных сетях. 1. Никакой депортации не было, людей просто эвакуировали и спасали от войны. 2. Депортировали только пособников нацистов. 3. Депортировали людей по доносу соседей. Эстонцы ”стучали” на эстонцев. 4. Депортация — это справедливая мера возмездия за превращение Эстонии в годы войны в территорию ”юденфрай” и за издевательство на русскими военнопленными после Освободительной войны.

Но если для большинства жителей Эстонии День депортации — это день скорби, то для многих русскоязычных жителей страны этот день стал поводом для оскорблений. Особенно резвились участники группы ”Таллиннцы” в Facebook. На одно адекватное мнение о трагедии, случившейся в Балтии 80 лет назад, приходилось 10 улюлюкающих и торжествующих комментариев. Поток глумления над жертвами депортации просто перешёл все границы. Администратор группы всё же вмешался в этот парад морального уродства и многие комментарии удалил.

14 июня страны Балтии проводили памятные мероприятия по случаю 80-летия со дня депортации своих граждан в отдалённые районы Советского Союза. Насильственное выселение тысяч людей из родных домов и ссылка на чужбину произошли в соответствии с директивой ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 16.05.1941 г. ”об очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от социально чуждых элементов”. Как известно, список этих ”элементов” включал полицейских, офицеров, чиновников, пасторов, руководителей и активистов политических партий, представителей интеллигенции, зажиточных хуторян и немцев, не успевших уехать в Германию после советской оккупации Балтии в 1939-40 гг. В товарных вагонах из Эстонии было выслано более 10 тысяч человек — эстонцев, русских, евреев, граждан других национальностей. Многие из них так и не вернулись на родную землю, погибнув в пути, расстрелянные НКВД, умершие от голода в Сибири. Именно поэтому 14 июня в Эстонии, как в Латвии и Литве — День национального траура. В Таллинне на площади Свободы традиционно устанавливается инсталляция ”Вагон слёз” и по всей стране приспускаются флаги.

Более умеренные комментаторы предлагали всех простить и всё забыть. А некоторые ”антифашисты” призывали перестать ”клокотать” по случаю трагедии, раскалывающей народы.

Понятно, что все эти вымыслы разбиваются в пух и прах фактами, документами и исследованиями. Совершенно ясно, что депортация не была связана с войной, так как случилась за неделю до её начала. Списки депортируемых составляли в НКВД согласно директиве из Москвы; среди сосланных было множество русских; в Эстонии евреев уничтожали, как и по всей Европе и в СССР на оккупированных территориях в немецких концлагерях, и ответственности за это оккупированные народы нести не могли. И так по списку. Ошеломляли выкрики активистов, что такие даты раскалывают общество. Ага! То есть 9 мая эстонское общество объединяет?

И невдомёк этим активистам соцсетей, что именно они своими оценками в адрес трагедии, перемоловшей народы Эстонии в 1941 г., раскалывают страну и общество. Можно иметь разные мнения о Путине и его политике, спорить о судьбах русской школы и языке, рассуждать о том, подходит ли Керсти Кальюлайд на должность президента. Можно праздновать или нет Янов день и Рождество 25 декабря. Но если вы живёте в Эстонии, то будьте добры уважать традиции страны и чтить память жертв депортации в дни национального траура.

Отзеркальте ситуацию и представьте, как бы в России отнеслись к тем, кто 22 июня каждый год радовался нападению Германии на Советский Союз и шутил по поводу жертв налёта фашистской авиации в Киеве. Вряд ли эти ”шутники” дожили бы до наших дней.

С другой стороны, у меня есть старые претензии к Институту исторической памяти/Eesti Mälu Instituut. Эта организация проводит наиважнейшую работу по увековечению памяти жертв коммунистического режима и ведёт мартиролог погибших и пострадавших. Однако на русском языке эта информация недоступна. И даже найти человека по русской фамилии невозможно, если не знаешь, как эта фамилия пишется по-эстонски. Этим и пользуются негодяи, распространяющие небылицы о ”пособниках нацизма”. А кто-то искренне сокрушается, что ”нельзя найти правду о событиях того времени”. Но эта правда есть, она рядом, протяни руку и нажми клавишу. Но! Но получишь информацию на эстонском или английском. Так что просвещение русскоязычного сообщества Эстонии и погружение в историю страны с повестки дня не снимается. Возможно, переход на единую эстоноязычную систему образования позволит эту проблему решить. Но уже потеряно 30 лет.

И всё же в истории любого народа есть ”красная черта”, которому никому не позволено перейти. В истории Эстонии — это советская оккупация и депортация. И я бы обратился к депутатам Рийгикогу с предложением обсудить закон об уголовной ответственности за отрицание фактов оккупации и депортации. За образец можно взять закон об ответственности за отрицание Холокоста и оскорбление памяти жертв национал-социализма, принятый более чем в 20 странах. В качестве мер наказания можно предусмотреть аннулирование вида на жительство в Эстонии и лишение эстонского гражданства, полученного в порядке натурализации. Естественно, с последующей депортацией нарушителей закона и запретом на въезд в Эстонию навечно.

Уверен, это существенно оздоровит социально-политическую ситуацию в Эстонии.

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