Сотрудник полиции получил травмы при задержании опасного водителя

Сегодня в 17.42 стало известно, что на улице Рейди в Таллинне за рулем автомобиля Chrysler находится молодой человек, который ведет себя неадекватно. Водитель остановил свой автомобиль на улице Рейди и, казалось, заснул за рулем. Когда полицейский подошел проверить ситуацию, машина начала движение в центр города.

На бульваре Мере полицейский патруль подал водителю Chrysler сигнал остановки, который он проигнорировал и продолжил движение. Около 17.55 полицейская машина преградила автомобилю дорогу на перекрестке улиц Сууртюки и бульвара Пыхья. Но это тоже не остановило водителя, но он продолжил ехать и врезался в полицейскую машину сбоку. После этого 27-летний мужчина, который сидел за рулем Chrysler был задержан, его обследовали на предмет употребления наркотиков. На данный момент мужчина задержан в рамках делопроизводства. Во время задержания 30-летний полицейский был ранен и доставлен в больницу для медицинского осмотра, к счастью, его травмы несерьезные.

Вейко Рандлейн, главный исполнительный директор Северной префектуры, благодарит людей, которые сообщили об опасном водителе по номеру 112. "Полиции очень помогают такие внимательные люди, которые сообщают нам о водителях с подозрительным или даже опасным стилем вождения. Вот и сейчас другие водители помогли устранить серьезную опасность, которую задержанный представлял своим поведением. А нашему коллеге мы желаем скорейшего выздоровления", — сказал Рандлейн.