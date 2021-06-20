Помощник Байдена анонсировал новые санкции против России в связи с ситуацией с Навальным

"Во-первых, <…> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <…> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим", — утверждал он.

"Все время мы демонстрировали, что не будем смягчать наши удары, <…> когда речь идет о реагировании на пагубные действия России. Президент [США Джо Байден] также пошел на исключительный шаг, подписав новый исполнительный указ, который предоставил ему еще более широкие полномочия, когда это касается санкций из-за пагубных действий РФ <…> Они (санкции из-за Навального — прим. ТАСС) будут, как только мы разработаем пакеты, которые обеспечат попадание в правильные цели. Когда мы это сделаем, мы введем новые санкции", — добавил Салливан.

Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти неоднократно подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.