Новости Эстонии
20.06.2021, 15:58

На Пальяссааре-теэ столкнулись четыре машины. Одна из них перевернулась, пострадали трое

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Фото читателя Delfi
На фотографиях, присланных читателем Delfi, видно, что перевернутая машина находится среди припаркованных автомобилей. Полиция сообщает, что авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и врезался в припарованные машины. Движение на месте аварии нарушено.

В 14.30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Paljassaare tee T10 в Пыхья​-Таллинне, перевернулась машина. На месте нарушено движение транспорта, по предварительной информации пострадали три человека.

По словам приславшего фотографии читателя, ему было сложно понять, как подобная авария с такими последствиями вообще возможна. ”Обычно мы здесь ездим со скоростью 20 километров в час”, — сказал он.

Позднее полиция написала на своей официальной странице в Twitter подробности и указала на причину аварии — Volkswagen столкнулся с тремя припаркованными автомобилями. Машина выезжала с парковки и двигалась в сторону города, но водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные рядом машины, в результате чего одна из них перевернулась. Пострадавших доставили в больницу, среди них есть двухлетняя девочка.

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