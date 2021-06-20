Латвийский банк Rietumu получил рекордный штраф за нарушения с отмыванием денег

Согласно сообщению FKTK, в ходе проведенной проверки в Rietumu были выявлены нарушения правил и упущения в системе внутреннего контроля и управлении рисками, связанными с оценкой поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных.

Деятельность банка проверялась на соответствие постановлениям о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTPF) в 2019 и 2020 годах. FKTK не разъяснил, почему назначение штрафа потребовало так много времени, сообщило латвийское телерадиовещание LSM.

В 2017 году Rietumu был оштрафован на 1,5 млн евро за аналогичные нарушения, связанные с обходом международных санкций против КНДР.