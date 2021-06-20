Разгромит ли Италия очередного соперника?

Подопечные Роберто Манчини безупречно выглядели во встречах с Турцией и Швейцарией. Даже ничья гарантирует им первое место в группе и номинально более слабого соперника в 1/8 финала, а вот поражение отбросит на второе место. Уэльс с 4 очками практически гарантировал себе место в плей-офф, однако ничья обеспечит команде второе место и избавит от необходимости ждать результатов матчей в других группах, поскольку только 4 команды из 6, занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Но даже в случае поражения валлийцы могут остаться вторыми. Для этого им нужно надеяться на оборону сборной Турции в матче со Швейцарией.