ЧЕ по футболу
20.06.2021, 13:46

Главный аутсайдер Евро-2020, похоже, так и останется главным аутсайдером

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Сборная Турции забивает в свои ворота
Сборная Турции забивает в свои ворота
Фото: скриншот из видео
Сборная Турции, несмотря на два поражения в стартовых поединках Евро-2020, и "ноль" в графе забитые мячи, имела шансы на выход из группы. Для этого, как минимум нужно было обыграть Швейцарию. Но судя по первым 45 минутам, эта задача для подопечных Шенола Гюнеша оказалась не под силу.

Уже в первые 45 минут турецкая команда пропустила два гола — отличились Сеферович и Шакири. Таким образом, команда Турции за 2,5 сыгранных на Евро матча ни разу не поразила ворота соперника и пропустила 7 голов.

Швейцария — Турция 2:0 (перерыв)
20 июня, 19.00, ”Олимпийский стадион Баку”
Голы:
1:0 — 6 Сеферович, 2:0 — 26 Шакири.
Швейцария — Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Эмболо, Сеферович.
Турция — Чакыр, Сеюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан, Чалханоглу, Ундер, Туфан, Кахведжи, Челик, Йылмаз.

Превью игры

Матч между этими командами начнется в 19.00 по таллиннскому времени.

В случае победы турки наберут 3 очка и займут 3-е место в группе, опередив своего сегодняшнего соперника (4 очка будет у Уэльса в случае поражения от итальянцев). Тогда турецкой сборной предстоит ожидать результаты других матчей, поскольку только 4 команды из занявших 3-и места продолжат выступление в турнире.

Однако бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев неумолим в интервью "Спорт-Экспрессу":

”Швейцария — явный фаворит в этом матче. Они более мотивированы, им очень нужны три очка для минимум третьего места в группе. В первом матче против сборной Уэльса показывали очень яркий футбол, но им не повезло. Швейцарцы заслужили играть в плей-офф.

Туркам после двух поражений без голов сложно будет обрести себя, шансов на проход в следующую стадию почти нет. Они даже забить пока что не смогли. Наверное, это одна из слабых сборных на этом чемпионате. У них есть обреченность, с которой они не смогут справиться. В этом матче победит Швейцария", — сказал Игнатьев ”СЭ”.

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