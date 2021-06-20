Главный аутсайдер Евро-2020, похоже, так и останется главным аутсайдером

Уже в первые 45 минут турецкая команда пропустила два гола — отличились Сеферович и Шакири. Таким образом, команда Турции за 2,5 сыгранных на Евро матча ни разу не поразила ворота соперника и пропустила 7 голов.

Швейцария — Турция 2:0 (перерыв)

20 июня, 19.00, ”Олимпийский стадион Баку”

Голы:

1:0 — 6 Сеферович, 2:0 — 26 Шакири.

Швейцария — Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Эмболо, Сеферович.

Турция — Чакыр, Сеюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан, Чалханоглу, Ундер, Туфан, Кахведжи, Челик, Йылмаз.

Превью игры

Матч между этими командами начнется в 19.00 по таллиннскому времени.

В случае победы турки наберут 3 очка и займут 3-е место в группе, опередив своего сегодняшнего соперника (4 очка будет у Уэльса в случае поражения от итальянцев). Тогда турецкой сборной предстоит ожидать результаты других матчей, поскольку только 4 команды из занявших 3-и места продолжат выступление в турнире.

Однако бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев неумолим в интервью "Спорт-Экспрессу":

”Швейцария — явный фаворит в этом матче. Они более мотивированы, им очень нужны три очка для минимум третьего места в группе. В первом матче против сборной Уэльса показывали очень яркий футбол, но им не повезло. Швейцарцы заслужили играть в плей-офф.

Туркам после двух поражений без голов сложно будет обрести себя, шансов на проход в следующую стадию почти нет. Они даже забить пока что не смогли. Наверное, это одна из слабых сборных на этом чемпионате. У них есть обреченность, с которой они не смогут справиться. В этом матче победит Швейцария", — сказал Игнатьев ”СЭ”.