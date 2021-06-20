Главный аутсайдер Евро-2020 еще может выйти из группы. Для этого надо обыграть Швейцарию

Матч между этими командами начнется в 19.00 по таллиннскому времени.

В случае победы турки наберут 3 очка и займут 3-е место в группе, опередив своего сегодняшнего соперника (4 очка будет у Уэльса в случае поражения от итальянцев). Тогда турецкой сборной предстоит ожидать результаты других матчей, поскольку только 4 команды из занявших 3-и места продолжат выступление в турнире.

Однако бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев неумолим в интервью "Спорт-Экспрессу":

”Швейцария — явный фаворит в этом матче. Они более мотивированы, им очень нужны три очка для минимум третьего места в группе. В первом матче против сборной Уэльса показывали очень яркий футбол, но им не повезло. Швейцарцы заслужили играть в плей-офф.

Туркам после двух поражений без голов сложно будет обрести себя, шансов на проход в следующую стадию почти нет. Они даже забить пока что не смогли. Наверное, это одна из слабых сборных на этом чемпионате. У них есть обреченность, с которой они не смогут справиться. В этом матче победит Швейцария", — сказал Игнатьев ”СЭ”.