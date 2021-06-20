Новости Эстонии
20.06.2021, 13:48

Лутсар: возвращающихся из России надо тестировать в обязательном порядке

 (14)
Terviseameti pressikonverents
Terviseameti pressikonverents
Foto: Kiur Kaasik
По мнению главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, эпидемиологический контроль на границе необходимо ужесточить, пишет rus.err.ee.

При пересечении эстонской границы жители РФ должны предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, вакцинации или перенесенном заболевании. По мнению главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, с учетом ускоряющегося распространения в России новых штаммов коронавируса, эпидемиологический контроль на границе необходимо ужесточить в отношении посещающих РФ жителей Эстонии.

"Когда эти люди возвращаются назад [из России], надо, чтобы они сдавали тест, и если он будет отрицательным, то, вероятно, они смогут свободнее передвигаться, но если тест положительный, то никуда ходить нельзя. Вероятно, такое тестирование на границе немного снизит для нас этот риск", — сказала Лутсар, отметив, что даже вакцинация не гарантирует защиты от новых штаммов коронавируса, поэтому дополнительное тестирование было бы желательным.

В настоящее время на нарвском погранпереходе осуществляется круглосуточное тестирование на COVID-19 с использованием экспресс-тестов, но эта проверка добровольная.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)