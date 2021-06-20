Лутсар: возвращающихся из России надо тестировать в обязательном порядке(14)
При пересечении эстонской границы жители РФ должны предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, вакцинации или перенесенном заболевании. По мнению главы консультирующего правительство научного совета Ирьи Лутсар, с учетом ускоряющегося распространения в России новых штаммов коронавируса, эпидемиологический контроль на границе необходимо ужесточить в отношении посещающих РФ жителей Эстонии.
"Когда эти люди возвращаются назад [из России], надо, чтобы они сдавали тест, и если он будет отрицательным, то, вероятно, они смогут свободнее передвигаться, но если тест положительный, то никуда ходить нельзя. Вероятно, такое тестирование на границе немного снизит для нас этот риск", — сказала Лутсар, отметив, что даже вакцинация не гарантирует защиты от новых штаммов коронавируса, поэтому дополнительное тестирование было бы желательным.
В настоящее время на нарвском погранпереходе осуществляется круглосуточное тестирование на COVID-19 с использованием экспресс-тестов, но эта проверка добровольная.