Лутсар: возвращающихся из России надо тестировать в обязательном порядке

"Когда эти люди возвращаются назад [из России], надо, чтобы они сдавали тест, и если он будет отрицательным, то, вероятно, они смогут свободнее передвигаться, но если тест положительный, то никуда ходить нельзя. Вероятно, такое тестирование на границе немного снизит для нас этот риск", — сказала Лутсар, отметив, что даже вакцинация не гарантирует защиты от новых штаммов коронавируса, поэтому дополнительное тестирование было бы желательным.