Почему жители Эстонии в основном предпочитают свинину и не много ли мы едим мяса?

”Нельзя сказать, что в Эстонии условия для производства одного вида мяса — лучше, чем для другого. Климат хорошо подходит для выращивания скота. И знаний у нас достаточно, чтобы производить как свинину, так и говядину, баранину, козлятину, птицу. А что и в каком количестве производится, больше всего зависит от спроса на рынке”, – говорит Миллер.

В Эстонии больше всего и едят, и производят свинины. При этом специалисты говорят: в нашей стране — хорошие условия для производства любого вида мяса.

”В марте 2021 года мясоперерабатывающие предприятия закупали баранов и козлов по цене 3,4 евро/кг, коров — по 2 евро/кг, а свиней — по 1,5 евро/кг”, – добавляет Миллер.

”Более половины потребляемого в Эстонии мяса — это свинина. Предпочтения формировали годами. Свинина была доступна и по карману людям, из нее могли готовить блюда, приходящиеся по вкусу, – говорит Эркки Миллер, руководитель бюро поставок продуктов сельского хозяйства. – Баранины и козлятины в Эстонии едят мало. Еще десять лет назад это мясо почти не было доступно. Но сейчас ситуация улучшается. И потребители уже для себя его открыли”.

”Но в то же время снизилось поголовье крупного рогатого скота, и количество молочных пород коров упало до самого низкого уровня за все времена”, – говорит аналитик Эге Кирс.

Позитивно то, что большая часть — 79% из этой массы мяса — была местного производства. Импортного мяса мы съедаем значительно меньше. Да и местное производство немного увеличилось — на 5% за год.

Традиционно наши люди больше отдают предпочтение свинине. В прошлом году каждый житель страны в среднем съел 40 кг мяса этого животного. На втором месте — мясо птицы, по 27,2 кг в год на каждого, а баранины и козлятины — всего по 0,5 кг на человека.

В 2020 году жители Эстонии съели 104 000 тонны мяса. Общее потребление за прошлый год было на 2% меньше, чем до этого.

Своих запасов не хватает

Жители Эстонии любят мясо, но собственных запасов стране не хватает. В том числе, запасов свинины — их всего 75% от того количества, которое нужно людям. А вот собственные запасы говядины составляют уже 90–95%.

”У нас не производят столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей. Часть мяса импортируют из Польши, Германии, Литвы и других стран. Можно сказать, что мяса на эстонском рынке скорее не хватает, и объемы производства стоило бы увеличить”, – говорит специалист по связям с общественностью Сельскохозяйственной торговой палаты Эстонии Малле Линд.

Однако по части цен эстонские производители не могут конкурировать с коллегами из Польши, Германии или Испании. Поэтому потребители выбирают более дешевые товары, а не товары местного производства.

”Что касается производства баранины, то в последние годы в Эстонии появилось больше овцеводов, и производство увеличилось. Баранину, как правило, распространяют необработанной. И недостаточно внимания уделено нормам по ее обработке и прочим критериям”, – говорит Малле Линд.

Также развивается в нашей стране козоводство и производство продуктов из козьего молока. Но пока что козлятину едят мало, поэтому в крупных торговых сетях ее нет.

Белок — мясу голова

Из мяса мы получаем белок. Поэтому нужно исходить из того, сколько белка человеку нужно в сутки. В среднем — 150 г, мужчинам — чуть больше, женщинам — чуть меньше. Но кроме чистого мяса, мы едим и колбасы, и сосиски, и другие богатые белком продукты, которые не учитывались в статистике.

”Если разделить количество свинины, которое в среднем съедает один человек за год, на 365 дней, то кажется, что количество — вполне нормальное. Но если добавить к этому и остальные виды мяса, то уже получается многовато. Так что надо снижать количество съедаемого мяса”, – говорит нутрициолог Наталья Йыги.

Если говорить про сорта, то мясо птицы считается более диетическим. А если сравнивать свинину и говядину, то вторая (красное мясо) — более полезна.