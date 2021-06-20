Посол России в США отбыл из Москвы в Вашингтон

Ранее источник ТАСС сообщил, что Антонов уже утром в понедельник, 21 июня, будет на рабочем месте в Вашингтоне.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что посол вылетит рейсом SU100 Москва — Нью-Йорк. Дипломат прошел на посадку без комментариев для прессы.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня сообщил, что стороны договорились о возвращении послов двух стран на места их работы — в Москву и Вашингтон.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью, в котором Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился практически три месяца. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.