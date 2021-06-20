Сильнейший российский защитник все-таки сыграет с Данией

30-летний игрок ранее получил повреждение в матче второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0). Марио унесли на носилках, после обследования стало известно, что у игрока не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясения головного мозга.