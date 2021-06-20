20.06.2021, 12:07
Сильнейший российский защитник все-таки сыграет с Данией(1)
Фото: Tomi Hänninen/Tomi Hänninen/Newspix24
Правый защитник сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу перед игрой с Данией, которая состоится в понедельник, 21 июня.
30-летний игрок ранее получил повреждение в матче второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0). Марио унесли на носилках, после обследования стало известно, что у игрока не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясения головного мозга.
Матч Россия – Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало – в 22:00 по московскому времени.