20.06.2021, 12:05
Госметеослужба распространила предупреждение второго уровня из-за жары. Она станет опасной для здоровья(16)
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Государственная метеорологическая служба в воскресенье распространила по всей Эстонии погодное предупреждение второго уровня, которое означает, что жара может быть опасной для здоровья людей, пишет rus.err.ee.
По прогнозам синоптиков, с воскресенья до среды над Эстонией будет находиться тропическая воздушная масса. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 30-35 градусов.
В связи с жарой пожароопасность в лесах повысилась до очень высокого уровня.
При погодном предупреждении второго уровня людям следует проявлять осторожность, следить за прогнозом погоды и знать о возможных рисках, которые создаются такими погодными условиями.