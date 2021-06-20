Госметеослужба распространила предупреждение второго уровня из-за жары. Она станет опасной для здоровья

По прогнозам синоптиков, с воскресенья до среды над Эстонией будет находиться тропическая воздушная масса. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 30-35 градусов.

В связи с жарой пожароопасность в лесах повысилась до очень высокого уровня.

При погодном предупреждении второго уровня людям следует проявлять осторожность, следить за прогнозом погоды и знать о возможных рисках, которые создаются такими погодными условиями.