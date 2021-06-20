ФОТО | В Армении обстреляли автомобиль главы одного из предвыборных блоков

Он также опубликовал фотографии с простреленным лобовым стеклом машины.

В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что утром в воскресенье по автомобилю Бабаджаняна марки "Тойота" был произведен выстрел из огнестрельного оружия пока неустановленного типа. Отмечается, что на место выехала оперативная группа полиции. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Ведется следствие.

Бабаджанян является депутатом действующего парламента Армении, он — противник Кочаряна, во время его правления (1998-2008 годы) отбывал наказание за уклонение от обязательной воинской службы.

Блок Бабаджаняна выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.

В Армении в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, в ходе которых 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.

По последним данным полиции республики, в избирательные списки включены 2 млн 578 тыс. 678 человек. Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков — 7%, для партий — 5%.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.