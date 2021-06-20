Топ вопросов читателей о заключении брачного договора: отвечает эксперт
”Мы с мужем хотим заключить брачный договор, по которому в случае развода мне достанутся квартира и дача. У мужа есть дети от первого брака. Будет ли в случае его смерти все наше имущество считаться общим и наследоваться в том числе и его детьми? Или брачный договор здесь важнее?
Альбина
– В том случае, если брачным договором будет установлен раздельный режим имущества, и квартира и дача будут считаться раздельным имуществом Альбины, то данные объекты не войдут в наследственное имущество супруга и не будут наследоваться его детьми. Однако в тексте вопроса есть ошибочное суждение. Брачным договором меняется режим имущества ”здесь и сейчас”, а не после расторжения брака.
”Брат собирается жениться на женщине из Украины. Могут ли они составить брачный контракт, если она не является гражданкой Эстонии?
Сергей
– Да, препятствий нет.
”По инициативе мужа мы составили брачный контракт. Может ли он в одностороннем порядке изменить его, чтобы я не узнала?
Мария
– Нет. Обращаем ваше внимание, что брачный договор составляется только в нотариальной форме.
”Нужны ли для заключения брачного договора какие-то дополнительные справки, документы?
Иван
– Нужно документальное подтверждение тех обстоятельств, которые невозможно проверить через эстонские государственные регистры.
”Подруга с мужем брали квартиру в ипотеку, выплатили примерно 1/3. У мужа с бизнесом большие проблемы сейчас из-за коронавируса, накопился долг. Подруга боится, что дело дойдет до судебного исполнителя, который арестует квартиру как совместное имущество. Могут ли они сейчас составить брачный договор, по которому квартира полностью перейдет подруге, чтобы спасти эту недвижимость? Или, чтобы квартира стала полностью ее, им еще надо развестись официально, чтобы судебный исполнитель не мог на нее претендовать?
Наталья
– Брачный договор можно заключить в течение брака. Однако заключение брачного договора и изменение статуса квартиры не освобождает от совместного обязательства перед банком по взятому во время брака займу.
”Можно ли в брачном контракте прописать обязанности супругов? Например, что муж обязуется обеспечивать семье отпуск раз в год, а жена, допустим, должна готовить 5 раз в неделю?
Екатерина
– Брачный договор касается только изменения статуса совместного имущества и/или изменения имущественного режима между супругами.
”Разрешено ли в брачном договоре помимо имущества указывать, с кем останутся в случае развода дети и домашние животные?
Марина
– Домашние животные могут быть прописаны в брачном договоре. Соглашение о детях не может быть частью брачного договора.
”Можно ли в брачном договоре предусмотреть то имущество, которого еще нет? Или надо каждый раз переделывать договор, если что-то покупается либо продается?
Аркадий
– Да, брачным договором может быть изменен имущественный режим между супругами. В том случае, если супруги определят раздельный режим имущества, то приобретаемые в будущем вещи будут принадлежать тому супругу, на чье имя они оформлены.
”Муж согласен, если мы разведемся, платить мне определенную сумму алиментов на детей. Мы можем прописать это в брачном договоре?
Светлана
– Это оформляется отдельным договором содержания.
”Я могу отказаться подписывать брачный договор? Тогда при разводе все будет делиться по суду?
Анна
– Брачный договор может быть подписан только при взаимном согласии супругов. Раздел имущества происходит либо на основании соглашения между супругами, либо, при наличии спора, через суд.