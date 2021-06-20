Топ вопросов читателей о заключении брачного договора: отвечает эксперт

”Мы с мужем хотим заключить брачный договор, по которому в случае развода мне достанутся квартира и дача. У мужа есть дети от первого брака. Будет ли в случае его смерти все наше имущество считаться общим и наследоваться в том числе и его детьми? Или брачный договор здесь важнее?

Альбина

– В том случае, если брачным договором будет установлен раздельный режим имущества, и квартира и дача будут считаться раздельным имуществом Альбины, то данные объекты не войдут в наследственное имущество супруга и не будут наследоваться его детьми. Однако в тексте вопроса есть ошибочное суждение. Брачным договором меняется режим имущества ”здесь и сейчас”, а не после расторжения брака.

”Брат собирается жениться на женщине из Украины. Могут ли они составить брачный контракт, если она не является гражданкой Эстонии?

Сергей

– Да, препятствий нет.

”По инициативе мужа мы составили брачный контракт. Может ли он в одностороннем порядке изменить его, чтобы я не узнала?

Мария

– Нет. Обращаем ваше внимание, что брачный договор составляется только в нотариальной форме.

”Нужны ли для заключения брачного договора какие-то дополнительные справки, документы?

Иван

– Нужно документальное подтверждение тех обстоятельств, которые невозможно проверить через эстонские государственные регистры.

”Подруга с мужем брали квартиру в ипотеку, выплатили примерно 1/3. У мужа с бизнесом большие проблемы сейчас из-за коронавируса, накопился долг. Подруга боится, что дело дойдет до судебного исполнителя, который арестует квартиру как совместное имущество. Могут ли они сейчас составить брачный договор, по которому квартира полностью перейдет подруге, чтобы спасти эту недвижимость? Или, чтобы квартира стала полностью ее, им еще надо развестись официально, чтобы судебный исполнитель не мог на нее претендовать?

Наталья

– Брачный договор можно заключить в течение брака. Однако заключение брачного договора и изменение статуса квартиры не освобождает от совместного обязательства перед банком по взятому во время брака займу.